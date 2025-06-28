Агрессор намерен дать танкам Т-62 вторую жизнь / Фото: voenchel.ru

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Россия массово расконсервирует устаревшие боевые машины в результате безвозвратных потерь вооружения и военной техники во время войны против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

На фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командования с РФ началось активное возвращение в эксплуатацию еще более древних образцов, в том числе танков типа Т-62.

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По данным ГУР, восстановление танков Т-62 происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в поселке Атамановка Забайкальского края.

Снабжение танков Т-62 в зону боевых действий происходит преимущественно из составов Восточного военного округа.

27 июня 2025 года была зафиксирована переброска 21 единицы танков Т-62 из Восточного военного округа в европейскую часть России.

Большинство этих машин находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, поскольку десятилетиями хранились под открытым небом без обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, использование Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение.

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© ГУР Минобороны

Основными факторами, ограничивающими возможности производства современной бронетехники в РФ, остаются нехватка промышленных мощностей и дефицит импортных высокотехнологичных компонентов.

На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и стационарные огневые точки для укрепления оборонных позиций.

Напомним, в течение февраля 2025 года в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» российская оккупационная армия потеряла около 300 танков.