Россия впервые использовала ракеты комплекса С-400, чтобы нанести удар по Киеву – военный эксперт

Россия впервые использовала ракеты к комплексу С-400, чтобы нанести удар по Киеву 14 января. Почему враг атаковал столицу именно этим типом ракет?

Директор информационно консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказал УНИАН.

"Это ракеты класса земля-воздух, использованные для функции земля-земля. Они не баллистические, это управляемые зенитные ракеты. Агентство Defence Express имеет фото обломков этих ракет, содержащих индекс 48Н6ДМ", — отметил Згурец.

По его словам, россияне нанесли удары по Киеву из комплекса С-400. Так они расширяют спектр применения вооружения на фоне того, что крылатые ракеты типа Х-55, Х-555, Х-101 украинская ПВО сбивает.

"Россия поднимает уровень террористической угрозы. А для того чтобы и дальше поддерживать его на достаточно высоком уровне, РФ использует эти ракеты прежде всего по Киеву", — сказал эксперт.

Более того, если Россия будет наносить удары с территории Беларуси, то под угрозой окажутся и остальные украинские города на Западе.

"И если мы говорим о возможном использовании из Беларуси, то все наши города, которые раньше были за пределами ударов с использованием россиянами систем С-400, оказались в зоне риска", – сказал он.

Сергей Згурец со ссылкой на источники Defense Express отметил, что, возможно, эти же ракеты к С-400 были использованы при ударах по Киеву 31 декабря, в частности, по Протасовому Яру и по гостинице.

"А раньше РФ уже таким образом использовала ракеты в комплекс С-300. Ими РФ, в частности, обстреливала Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Харьковскую, Николаевскую области", – добавил он.

Ранее Сергей Згурец отмечал, что для защиты украинской столицы от российских ракет, в частности, С-400 требуется от двух батарей ЗРК Patriot. В целом же Украина требует от десяти батарей.

Отметим, что 14 января враг ударил по Киеву, скорее всего, "Искандером" в комплектации ракеты М-723.

Накануне спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что угроза ударов вражескими ракетами С-300 в Киеве сохраняется.

Добавим, что Юрий Игнат также заявлял, что повторение десантной операции РФ в окрестностях Киева невозможно.

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