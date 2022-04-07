Россия впервые на официальном уровне признала большие потери в войне против Украины

Россия впервые на официальном уровне признала большие потери в войне против Украины

Ранее в РФ не признавали потери в войне против Украины.

Россия впервые на официальном уровне признала большие потери в войне против Украины.

Об этом сказал спикер президента страны-агрессора Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.

"У нас есть значительные потери войск. И это большая трагедия для нас", – заявил Песков.

Пресс-секретарь российского диктатора также заявил, что РФ напала на Украину, чтобы якобы "сделать невозможным новую мировую войну".

Ранее государство-оккупант отрицало свои потери в Украине.

Напомним, Зеленский призвал Кипр заблокировать яхты и "золотые паспорта".

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