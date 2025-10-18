Россия впервые ударила КАБом по Лозовой: бомба пролетела 130 километров

Атака на Лозовую / © Харьковская ОВА

18 октября около 17:40 войска России нанесли удар по частным домам города Лозовая Харьковской области. По данным следствия, россияне использовали управляемую авиационную бомбу, запущенную с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Пострадали три женщины и 39-летний мужчина, получившие ранения. 80-летняя жительница города получила острую стрессовую реакцию. Все потерпевшие получают медицинскую помощь.

Последствия обстрела / © Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации правоохранителей, оккупанты применили управляемую авиабомбу новой модификации — УМПБ-5Р. Эта реактивная бомба может преодолевать расстояние около 130 км.

Прокуроры и следователи полиции документируют военное преступление по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Последствия обстрела / © Харьковская областная прокуратура

Это первое применение управляемой авиабомбы по городу Лозовая. Следователи проводят экспертизы для установления точной модификации оружия и места его запуска.

