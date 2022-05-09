Россия впервые выпустила советские крылатые ракеты Х-22 по Украине: что известно

Россия уже начала использовать устаревшие ракеты, а именно советские Х-22. Ракетами этого типа русская армия обстреляла в эту ночь Донецкую область.

Крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, применяемые из стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3, Россия использовала впервые по украинским городам.

Об этом стало известно из собственных источников украинскому военному порталу Defense Express.

Как отмечается, кафиры применили к шести ракетам Х-22 по объектам в городах Донецкой области, находящихся в прифронтовой зоне. Точное количество ракет Х-22 в распоряжении РФ неизвестно.

"И здесь первой приходит мнение, что так захватчики пытаются воспроизвести практику Союзников образца 1944 года во время Второй мировой войны, когда стратегические бомбардировщики использовались для ударов, в частности, по объектам в прифронтовой зоне", — предполагают в издании.

Как отмечают специалисты, крылатые ракеты Х-22 производились еще в 1960-1970-х годах, из-за своей моральной устаревшей стали сложные и опасные в эксплуатации. Поэтому и до начала войны, по открытым источникам, пока в армии РФ было чем бить по Украине, они не использовали их. Известно, что формально ракеты Х-22 оставались на вооружении ВС РФ. У Х-22 имеется во всех смыслах преимущество перед ракетами "Искандер" и "Калибр" — масса боевой части вдвое больше и может достигать 1 тонны.

Как сообщалось ранее, по данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики в акватории Черного моря разместили до 50 крылатых ракет.

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