Россия впервые запустила "Кинжал" из Су-34: что это значит для Украины

Эксперты отмечают, что Су-34 значительно больше, чем МИГ-31, в российском авиапарке, что повышает потенциал для запуска Кинжалов.

Российские военные заявили о первом запуске ракеты "Кинжал" из истребителя Су-34. Ранее это оружие применялось исключительно из самолетов МИГ-31, специально приспособленных для таких задач.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

Эксперты отмечают, что Су-34 значительно больше, чем МИГ-31, в российском авиапарке, что повышает потенциал для запуска Кинжалов. Для адаптации истребителей нужна только модификация креплений, что является простой технической задачей.

Расширение платформы для запуска гиперзвуковых ракет придает опасности, поскольку ранее возможность запуска "Кинжалов" ограничивалась небольшим количеством МИГ-31. Это усложняет задачу разведки, ведь теперь невозможно точно определить, есть ли угроза запуска ракеты от самолета Су-34 в воздухе.

"Мы пытались уничтожать именно самолеты МИГ-31 по-разному. Чтобы ограничить возможность запускать "Кинжалы". Можно было ожидать, что они попытаются переоборудовать другие самолеты для того, чтобы они могли нести "Кинжалы". Поэтому сейчас у них улучшились возможности для запуска этих "Кинжалов". Но мы их перехватываем все равно", – рассказывает эксперт.

Несмотря на это, украинские силы ПВО успешно перехватывали Кинжалы, даже учитывая их высокие скорость и маневренность. Обычно ракеты запускаются с большого расстояния, но удается уничтожать их на подлете к цели.

Армия РФ осуществила ракетный удар по Украине с утра 15 января. Впрочем, есть вероятность повторной волны атак. Чем больше следующий удар будет более массирован, чем предыдущий.