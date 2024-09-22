Россия вряд ли сможет завершить войну на своих условиях: американский дипломат

Президент России Владимир Путин пытается найти способы деэскалации конфликта. Сейчас продолжаются переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Катара для прекращения атак на энергетическую инфраструктуру.

Об єтом в эфире Эспрессо рассказал экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза.

"По моему мнению, Украине крайне необходимо получить разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow в глубине российской территории. Недавняя атака в Тверской области в городе Торопец ударом беспилотника повлекла огромные взрывы по всему городу. Уничтожение складов баллистических ракет, планерных бомб и других боеприпасов" явно повлияло на способность России совершать атаки с применением этого оружия на территорию Украины.

Брайза считает, что успех ВСУ с легко уничтоженными дронами подчеркивает логичность использования баллистических и крылатых ракет, которые могут обеспечить большую эффективность и потенциально ослабить способность России продолжать войну.

Британская военная разведка сообщала, что Россия теряет более 1100 солдат в день, а общие потери достигли около 610 000 человек. Эти потери неприемлемы для продолжительной войны. Хотя Путин может продолжать мобилизовать новых солдат, они недостаточно квалифицированы и подготовлены. Брайза подчеркнул, что захват Покровска будет серьезным ударом для Украины, но Кремль вряд ли сможет воспользоваться какими-либо достижениями из-за нехватки вооружения и людей.

Он также отметил, что продолжаются переговоры между Россией и Украиной о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, вероятно, при посредничестве Катара. Это свидетельствует о том, что Путин ищет способы деэскалации конфликта, невзирая на свою публичную позицию.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекращение помощи Украине будет иметь серьезные последствия для всего мира, в частности, приведет к увеличению потока беженцев и усилению угрозы со стороны России и других автократий. Он подчеркнул, что хотя поддержка Украины дорога, ее отсутствие может стоить еще больше.

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