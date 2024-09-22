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Россия вряд ли сможет завершить войну на своих условиях: американский дипломат

Россия вряд ли сможет завершить войну на своих условиях: американский дипломат

Мэтью Брайза

Эксперт считает, что Путин ищет способы деэскалации конфликта, несмотря на свою публичную позицию.

Президент России Владимир Путин пытается найти способы деэскалации конфликта. Сейчас продолжаются переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Катара для прекращения атак на энергетическую инфраструктуру.

Об єтом в эфире Эспрессо рассказал экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза.

"По моему мнению, Украине крайне необходимо получить разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow в глубине российской территории. Недавняя атака в Тверской области в городе Торопец ударом беспилотника повлекла огромные взрывы по всему городу. Уничтожение складов баллистических ракет, планерных бомб и других боеприпасов" явно повлияло на способность России совершать атаки с применением этого оружия на территорию Украины.

Брайза считает, что успех ВСУ с легко уничтоженными дронами подчеркивает логичность использования баллистических и крылатых ракет, которые могут обеспечить большую эффективность и потенциально ослабить способность России продолжать войну.

Британская военная разведка сообщала, что Россия теряет более 1100 солдат в день, а общие потери достигли около 610 000 человек. Эти потери неприемлемы для продолжительной войны. Хотя Путин может продолжать мобилизовать новых солдат, они недостаточно квалифицированы и подготовлены. Брайза подчеркнул, что захват Покровска будет серьезным ударом для Украины, но Кремль вряд ли сможет воспользоваться какими-либо достижениями из-за нехватки вооружения и людей.

Он также отметил, что продолжаются переговоры между Россией и Украиной о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, вероятно, при посредничестве Катара. Это свидетельствует о том, что Путин ищет способы деэскалации конфликта, невзирая на свою публичную позицию.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекращение помощи Украине будет иметь серьезные последствия для всего мира, в частности, приведет к увеличению потока беженцев и усилению угрозы со стороны России и других автократий. Он подчеркнул, что хотя поддержка Украины дорога, ее отсутствие может стоить еще больше.

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