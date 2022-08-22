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Россия все больше пытается привлечь вспомогательные силы для усиления войск на Донбассе – британская разведка

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Россия все больше пытается привлечь вспомогательные силы для усиления войск на Донбассе – британская разведка

Российские командиры прибегают к прямым финансовым стимулам солдат.

Российская Федерация все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры, вероятно, прибегают к прямым финансовым стимулам, тогда как некоторые боевые подразделения считаются ненадежными для наступательных операций.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Постоянным фактором, способствующим этим проблемам, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", которая ограничивает полномочия государства по правовому принуждению", — говорится в обзоре.

Военные самопровозглашенной "Луганской народной республики" отказываются от участия в наступательных операциях в Донецкой области.

"Боевики утверждают, что выполнили свой долг по обеспечению контроля "ЛНР" над всей Луганской областью, установленным в июле 2022 года, и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивание со стороны высшего командования", — сообщает разведка.

Напомним, мобилизованные в фейковой "ЛНР" отказались воевать на "территории" недореспублики "ДНР". Они заявили, что "свою обязанность по защите родины выполнили".

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