Россия все чаще атакует Shahed, чем ракетам: в ISW объяснили причину

Войска Российской Федерации могут использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для того, чтобы компенсировать недостаток точных ракет.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в последнее время участились случаи того, что оккупационные войска используют в Украине "шахиды", а также другие малоточные системы. Количество ракетных ударов, если речь не идет о приближенных к фронту городах, значительно сократилось.

Все это может говорить о том, что высокоточные ракеты – в дефиците.

Напомним, в ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесчину иранскими беспилотниками типа "Shahed". Обошлось без пострадавших. В Воздушных силах сообщили, что оккупационные войска выпустили 12 дронов-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить десять целей.

В ВСУ также предупредили, что Россия может готовить массированный удар по Одессе на 2 мая.

В лучшем случае - дурак: США отреагировали на награждение пилотов РФ, сбивших беспилотник

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