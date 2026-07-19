Россия все чаще атакует Украину ракетами С-400: эксперт назвал причину

Комплексы С-400

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Россия все чаще использует для ударов по Украине ракеты от зенитных ракетных комплексов С-400, применяя их как более дешевую альтернативу баллистическим ракетам «Искандер».

Об этом в эфире Эспрессо заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, одной из причин более активного использования таких ракет являются значительные запасы остающихся в России боеприпасов.

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«К началу полномасштабной войны россияне имели около 8 тыс. ракет в комплексы С-300. Даже после активного использования их запас оставался очень значительным. Это старые ракеты, но их много, поэтому они и дальше активно применяются», — отметил эксперт.

Романенко пояснил, что ракета 48Н6 до комплекса С-400 имеет дальность полета до 220-230 км, не двигается по классической баллистической траектории, остается управляемой и может маневрировать. Из-за этого ее перехват сложный даже для комплексов Patriot.

Кроме того, по словам эксперта, российская промышленность возобновила производство обучающих ракет для С-400, оснащая их боевой частью и GPS-навигацией.

"Таким образом получают дешевый заменитель баллистических ракет", - пояснил он.

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По оценкам Романенко, Россия ежемесячно производит около 60 ракет «Искандер-М», а также примерно 40 переоборудованных ракет С-400, не учитывая уже накопленных запасов.

Эксперт подчеркнул, что особую опасность представляет низкая траектория полета таких ракет.

«„Искандер“ летит по высокой баллистической траектории, поэтому наши радары видят его еще на подъеме, и у нас есть время на реакцию. А ракета С-400 летит низкой траекторией, поэтому средства ПВО обнаруживают ее гораздо позже», - сказал Романенко.

Он также отметил, что комплексы С-400 россияне могут размещать ближе к украинской границе, чем пусковые установки "Искандеров".

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«Если пусковые установки „Искандеров“ обычно стоят в 50–70 км от линии боевого столкновения, то комплексы С-400 россияне могут подтягивать примерно на 30 км к границе. За счет этого они еще больше сокращают время подлета ракет», – добавил эксперт.

По его словам, использование ракет С-400 позволяет России одновременно экономить более дорогие баллистические ракеты и истощать украинскую систему противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактика террора Киева — вместо массированных, но нечастых атак враг теперь наносит короткие, но регулярные ночные удары .

Мы ранее информировали, что Россия может в ближайшие дни нанести новый массированный ракетный удар по Украине .

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