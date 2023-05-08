Россия все чаще использует баражирующие боеприпасы – пытается сорвать подготовку ВСУ к контрнаступлению

Российские захватчики продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций на временно оккупированных украинских территориях.
Агрессор продолжает активное опрокидывание с территории России в районы оперативного назначения дополнительного вооружения, военной, специальной техники, а также накопления крылатых и баллистических ракет и ударных беспилотников.
Об этом говорится в комментарии Military Media Center.
Кроме того, российские захватчики продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций на временно оккупированных украинских территориях.
В то же время, на отдельных направлениях враг проводит наступательные действия с целью захвата новых территорий восточных регионов Украины.
Войска РФ принимают меры для максимального истощения и сковывания оборонного потенциала Украины, а также препятствования подготовке украинских войск к возможному контрнаступлению. Для этого они, в частности, активизировали использование баражирующих боеприпасов.
Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается накопить определенный запас ракет для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление.
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