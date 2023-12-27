Россия все чаще применяет по Украине химическое оружие: сколько случаев было в декабре

С начала полномасштабного вторжения Россия применила по Украине 465 химических атак.

Силами обороны зафиксировано 465 фактов применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года зафиксирован 81 случай.

Об этом сообщает Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Указывается, что динамика применения химического оружия растет. Так, всего за один день 19 декабря Россия совершила 8 атак с использованием химических веществ.

"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручная газовая граната Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с БПЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ", – говорят военные.

Кроме того, 14 декабря 2023 г. было обнаружено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены на проведение следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что кафиры 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России, очевидно, используют химическое оружие против украинских военных. Это нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

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