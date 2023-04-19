Россия все еще может использовать ядерное оружие в войне против Украины — США

США и союзники по НАТО будут очень внимательно следить за всем, что делает Россия.

США и их союзники по НАТО должны оставаться наготове по поводу признаков того, что президент России Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в "управляемой" эскалации своей войны в Украине.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время открытия ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, передает Reuters.

"Мы все наблюдали и волновались, что Владимир Путин использует то, что он считает нестратегическим ядерным оружием, или использует некий демонстрационный эффект для эскалации, но в условиях управляемой эскалации риска", – сказала Шерман и добавила, что нужно очень внимательно следить за этим.

Объявление российского диктатора Владимира Путина 25 марта о том, что Россия готовится разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси, это попытка использовать эту угрозу управляемым способом, считает Шерман.

Тактическое ядерное оружие предназначено для достижения успеха на поле боя или для использования против ограниченных военных целей.

Путин отрицает любое намерение применить ядерное оружие в Украине, где его войска погрязли в ожесточенных боях, дорого стоивших обеим сторонам.

Беларусь, имеющая общую границу с Украиной и членами НАТО Польшей, Литвой и Латвией, стала плацдармом для части российских сил, вторгшихся в Украину в феврале 2022 года в неудачной попытке захватить страну.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вместе с Шерманом открывал конференцию, назвал план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси частью усилившейся вместе с вторжением в Украину многолетней модели "опасной, безответственной ядерной риторики".

По его словам, Альянс "очень внимательно следит за тем, что они (Россия – ред.) делают".

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что ни одна европейская страна не захочет сегодня рискнуть и получить "ядерную свалку" в самом центре европейского континента.

Кроме того, мы ранее информировали, что угрозы президента России Владимира Путина относительно применения ядерного оружия не влияют на военную помощь для Украины от союзников, а просто направлена "на обывателя" пропаганда.

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