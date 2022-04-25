Россия все еще может применить химическое оружие в Мариуполе - разведка

Россия все еще может применить химическое оружие в Мариуполе - разведка

Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали".

Против людей, находящихся на территории завода "Азовстали" в Мариуполе, Россия может применить химическое оружие.

Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием", — сообщает ГУР.

Украинские разведчики отмечают, что слова президента РФ Путина в обнародованном СМИ видео фрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста.

"Фразу о "снятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте — не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности, после применения химического оружия", — отмечают разведчики.

Дополнительными подтверждениями планов Кремля по применению химического оружия являются:

- "Работа на опережение" – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия;

- Подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

Напомним, бывшие работники "Азовстали" на камеры сдают россиянам укрытие, где скрываются люди.

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