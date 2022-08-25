Россия всю ночь атаковала Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них трое – дети

В ночь на 25 августа Россия атаковала четыре района Днепропетровской области: Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По Синельниковскому району после полуночи враг ударил четвертый раз за сутки. В Великомихайловке разрушены несколько домов. Пострадали восемь человек, среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего два года. Всех госпитализировали.

Продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. Российская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков — шесть и 11 лет.

"Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты. Полиция открыла уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны", — написал Резниченко.

Никопольский район враг трижды накрывал огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Прошло без пострадавших.

Криворожский район российская армия обстреливала из "Ураганов" и "Смерчей". Попала по Апостоловской и Широковской общинам. Село Кошевое осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья. Люди не повреждены.

На Днепровский район россияне направили ракету. Военные ее сбили.

Напомним, ночью российская армия нанесла ракетный удар по одной из общин Вышгородского района Киевской области. Зафиксировано два прилета.

Карта боев на 25 августа: украинские бойцы отразили наступление россиян в Донецкой области и держат оборону

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