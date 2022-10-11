Россия всю ночь била по Днепропетровщине "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией

Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины, никто не пострадал.

Российская армия в ночь на 11 октября била по Днепропетровской области "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией. Под обстрелы попали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате российской атаки нет.

В городе Никополь повреждена заправка и магазин. В Красногригорьевской громаде несколько жилых домов разрушены, еще около десяти повреждены. Также выведены из строя газопроводы и линии электропередачи.

Также читайте Очередная атака на Запорожье и сбитые дроны противника на юге: главные новости ночи 11 октября

В Марганецкой и Мировской громадах последствия обстрелов выясняются. По Великомихайловской громаде в Синельниковском районе россияне ударили из "Торнадо-С". Последствия уточняются.

Зеленодольская громада в Криворожском районе пострадала от "Ураганов". В Большой Костромке разрушен школьный спортивный зал.

"В Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более четырех тысяч семей. Энергетики продолжают работу", — добавил Резниченко.

Отметим, что с самого утра 11 октября в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Не пренебрегайте личной безопасностью – находитесь в укрытиях!

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в ночь на 11 октября российская армия вновь нанесла удар по Запорожью. Враг попал в объекты инфраструктуры. О пострадавших и разрушениях пока ничего неизвестно.

Россия террором пытается склонить Украину к переговорам

Читайте также: