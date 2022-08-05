Россия всю ночь била по Днепропетровщине и выпустила ракету X-59 (фото)

Российские оккупанты применили против мирных жителей Днепропетровщины "Грады", "Ураганы", ствольную артиллерию и ракету X-59.

Российская армия в ночь на 5 августа постоянно обстреливала Днепропетровщину из разного оружия. Оккупанты накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. Никто из людей не пострадал.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, по Никополю враг дважды ударил из "Градов". В город прилетело 40 реактивных снарядов. Там повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии. В результате уничтожен автобус и несколько автомобилей.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

На Мировскую общину враг направил ракету X-59. Там есть разрушение жилья. Выведен из строя газовод.

По Криворожскому району россияне ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская громады.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, военный эксперт рассказал, чего не стоит ждать контрнаступления и посоветовал быть готовыми к войне на годы.

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