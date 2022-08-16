Россия всю ночь била по Днепропетровщине из "Градов" и "Ураганов": есть пострадавшие (фото)

В ночь на 16 августа российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попали два района – Никопольский и Криворожский. Пострадали две женщины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской общины. В результате ранены две женщины — 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район Россия накрыла огнем дважды за ночь. По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.

В Красногригорьевской общине повреждены девять частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия. Также перебит газовод и линия электропередачи. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, ночью российская армия обстреляла Славянск в Донецкой области. По предварительным данным, враг выпустил десятки кассетных боеприпасов по городу.

Как в Днепре спасают раненых на передовой украинских защитников / Днепр, больница - ТСН

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