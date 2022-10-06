Россия всю ночь била по Днепропетровщине из РСЗО и тяжелой артиллерии: вспыхнул жилой дом (фото)

Оккупанты ночью обстреляли три общины на Днепропетровщине, никто не пострадал.
Российская армия всю ночь 6 октября била по Никопольскому району Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Под обстрел пять раз попали три общины: Никопольская, Марганецкая и Мировская. По предварительной информации, люди не пострадали.
В Никополе вспыхнул пожар в жилом доме. Кроме того, повреждено около десяти частных домов, предприятие и линии электропередачи.
В Мировской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецкой идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.
Напомним, утром 6 октября во время воздушной тревоги российская армия нанесла удар по территории Хмельницкой области. Глава области рассказал, что известно об атаке.
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