Россия всю ночь била по Днепропетровщине: повреждено более 10 жилых домов (фото)

Обошлось без пострадавших.
Российская армия в ночь на 28 сентября обстреляла Днепропетровскую область из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали город Никополь и Марганецкая община.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По Никополю оккупанты ударили трижды. В городе повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и шесть линий электропередачи.
"Вражеские снаряды оставили без света почти восемь тысяч семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов", — отметил Резниченко.
В Марганецкой общине последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.
Повсюду обошлось без пострадавших.
Напомним, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе восьми населенных пунктов.
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