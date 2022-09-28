Россия всю ночь била по Днепропетровщине: повреждено более 10 жилых домов (фото)

Российская армия в ночь на 28 сентября обстреляла Днепропетровскую область из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали город Никополь и Марганецкая община.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По Никополю оккупанты ударили трижды. В городе повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и шесть линий электропередачи.

"Вражеские снаряды оставили без света почти восемь тысяч семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов", — отметил Резниченко.

В Марганецкой общине последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.

Повсюду обошлось без пострадавших.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе восьми населенных пунктов.

Обращение Зеленского за 27 сентября: Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю

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