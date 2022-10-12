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Россия всю ночь била по Днепропетровщине: тяжело ранен 6-летний ребенок (фото)

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Россия всю ночь била по Днепропетровщине: тяжело ранен 6-летний ребенок (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Трое пострадавших от российских обстрелов находятся в больнице.

Российская армия в ночь на 12 октября била по Никопольскому району Днепропетровской области. Враг семь раз накрыл город Никополь огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии, выпустил более 100 снарядов. Пострадали три человека.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты попали в частный дом. В результате тяжело ранен 6-летний ребенок и его мама.

Они вместе с еще одной пострадавшей от вражеской атаки находятся в больнице. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

В Никополе повреждены более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопровода и линии электропередачи, два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", — отметил Резниченко.

Напомним, накануне Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области. Есть серьезные разрушения в Никопольском и Каменском районах. В связи с этим жителей Днепропетровщины попросили экономить электроэнергию, пока восстанавливают оборудование.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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