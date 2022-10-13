Россия всю ночь обстреливала Днепропетровщину: повреждено более 30 многоэтажек (фото)

Российская армия в ночь на 13 октября обстреливала Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадал один человек – 59-летний мужчина, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Никополе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередачи. Более двух тысяч семей остались без света.

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Россияне также попали в больницу, детский сад, музей, собор, магазины, рынок, фабрику и почту.

В Марганецкой общине масштабы разрушений выясняются.

Напомним, 12 октября российские оккупанты снова ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине. Враг попал по объекту в Каменском районе области. Жителей региона призвали экономить электроэнергию.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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