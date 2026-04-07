ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

Россия вторично за день ударила по автобусу с людьми под Никополем: много раненых

Чувствительные кадры! На Никопольщине россияне второй раз за день ударили по рейсовому автобусу, ранены пять человек.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Россияне атаковали автобус (иллюстративное фото)

Россияне атаковали автобус (иллюстративное фото)

Российские войска второй раз за 7 апреля атаковали гражданский транспорт на Никопольщине. В результате удара по рейсовому автобусу пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Россия второй раз за день атаковала автобус на Днепропетровщине.

Россия второй раз за день атаковала автобус на Днепропетровщине.

Инцидент произошел в Красногригорьевской общине. Во вражеский удар попал микроавтобус, обслуживающий междугородний маршрут.

В результате атаки ранения получили женщина и четверо мужчин. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее россияне ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в центре Никополя Днепропетровской области. Число погибших возросло до четырех человек.

Дата публикации
Количество просмотров
25
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie