Россия вторично за день ударила по автобусу с людьми под Никополем: много раненых

Россияне атаковали автобус (иллюстративное фото)

Российские войска второй раз за 7 апреля атаковали гражданский транспорт на Никопольщине. В результате удара по рейсовому автобусу пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Россия второй раз за день атаковала автобус на Днепропетровщине.

Инцидент произошел в Красногригорьевской общине. Во вражеский удар попал микроавтобус, обслуживающий междугородний маршрут.

В результате атаки ранения получили женщина и четверо мужчин. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее россияне ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в центре Никополя Днепропетровской области. Число погибших возросло до четырех человек.