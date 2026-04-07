Россия вторично за день ударила по автобусу с людьми под Никополем: много раненых
Чувствительные кадры! На Никопольщине россияне второй раз за день ударили по рейсовому автобусу, ранены пять человек.
Российские войска второй раз за 7 апреля атаковали гражданский транспорт на Никопольщине. В результате удара по рейсовому автобусу пострадали пять человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Инцидент произошел в Красногригорьевской общине. Во вражеский удар попал микроавтобус, обслуживающий междугородний маршрут.
В результате атаки ранения получили женщина и четверо мужчин. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее россияне ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в центре Никополя Днепропетровской области. Число погибших возросло до четырех человек.