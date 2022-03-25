Россия второй раз за месяц войны назвала количество своих потерь в Украине, значительно занизив их

Россия второй раз за месяц войны назвала количество своих потерь в Украине, значительно занизив их

В РФ также заверили, что основные задачи первого этапа "операции" выполнены.

Генштаб вооруженных сил России второй раз за месяц войны против Украины опубликовал информацию о потерях среди своих военных, указав 1351 погибшего и 3825 раненых.

Такие данные обнародовал 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, пишет "Интерфакс".

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"В целом основные задачи первого этапа "операции" выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет еще раз подчеркнуть, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", – заявил Рудской.

Заметим, что к этому моменту российские власти лишь раз объявили о потерях РФ в войне против Украины: 2 марта Минобороны страны сообщило о 498 погибших и 1597 раненых.

Напомним, 25 марта Генштаб ВСУ оценил потери российских войск в войне примерно в 16 100 человек.