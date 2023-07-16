Россия второй раз за сутки атаковала Харьков ракетами: много пострадавших

Оккупанты в очередной раз атаковали Харьков.
Российская террористическая армия 16 июля второй раз за сутки нанесла ракетный удар по Харькову. Число потерпевших возросло до 7 человек, предварительно известно, что может быть один погибший.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Оккупанты ракетами обстреляли Основянский район Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар.
"На месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар. Пострадавших на данный момент семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем", — сообщил Игорь Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что на месте ударов работают все профильные службы.
Напомним, оккупанты 16 июля около 1:30 ударили по Харькову. Удары нанесли с территории Белгородской области.
Читайте также:
- Поразил даже врачей: Герой Украины, прикованный к постели из-за ранения головы, уже может говорить
- ВСУ за неделю уничтожили 10 лодок с российскими ВРГ: Гуменюк о ситуации на юге
- Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие