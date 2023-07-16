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Россия второй раз за сутки атаковала Харьков ракетами: много пострадавших

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2288
Время на прочтение
1 мин
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Россия второй раз за сутки атаковала Харьков ракетами: много пострадавших

Россияне ракетами атаковали Харьков / Фото: Associated Press

Оккупанты в очередной раз атаковали Харьков.

Российская террористическая армия 16 июля второй раз за сутки нанесла ракетный удар по Харькову. Число потерпевших возросло до 7 человек, предварительно известно, что может быть один погибший.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Оккупанты ракетами обстреляли Основянский район Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар.

"На месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар. Пострадавших на данный момент семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем", — сообщил Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что на месте ударов работают все профильные службы.

Напомним, оккупанты 16 июля около 1:30 ударили по Харькову. Удары нанесли с территории Белгородской области.

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Дата публикации
Просмотры
2288
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