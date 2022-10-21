Россия второй раз за утро ударила ракетами по Харькову — Терехов

Россия второй раз за утро обстреляла Харьков.

Российская армия утром 21 октября нанесла еще один ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

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Напомним, за несколько часов до этой атаки РФ ударила ракетами С-300 по предприятию в Харькове. В результате пострадали шесть человек. Есть значительные разрушения.

Утром 21 октября враг также атаковал Запорожье. Там пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Погибших нет, но три человека ранены.

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