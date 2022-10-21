Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия второй раз за утро ударила ракетами по Харькову — Терехов

Дата публикации
Просмотры
1198
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия второй раз за утро ударила ракетами по Харькову — Терехов

Скриншот с видео

Россия второй раз за утро обстреляла Харьков.

Российская армия утром 21 октября нанесла еще один ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Напомним, за несколько часов до этой атаки РФ ударила ракетами С-300 по предприятию в Харькове. В результате пострадали шесть человек. Есть значительные разрушения.

Утром 21 октября враг также атаковал Запорожье. Там пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Погибших нет, но три человека ранены.

Россия – самый отмороженный международный преступник: обращение Зеленского за 20 октября

Россия – самый отмороженный международный преступник: обращение Зеленского за 20 октября

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация