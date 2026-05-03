Россия втянула в войну против Украины сотни граждан Перу: что им обещали

МИД Перу начал возвращать на родину граждан, которых, по данным перуанских медиа, обманом заманили в Россию и отправили воевать против Украины.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на перуанские СМИ.

За последние две недели на дом уже вернулись 18 граждан Перу. В МИД страны заявили, что это произошло в рамках мер консульской защиты.

Еще один перуанец должен вернуться 3 мая, а еще шестеро – 4 мая. Двое граждан, которые обратились за помощью в посольство Перу в Москве, пока ожидают репатриацию под защитой дипломатов.

В начале мая прокуратура Перу открыла предварительное расследование по возможной торговле людьми. Причиной послужили сотни заявлений граждан об исчезновении их родственников в России.

По данным юристов, перуанцев заманивали в РФ обещания работы в различных сферах, в частности связанных с военными структурами. В приглашениях говорилось о вакансиях охранников, инженеров, поваров и таксистов, которые якобы не предусматривали службы на фронте.

Впоследствии людей, по словам адвокатов, заставляли подписывать документы на русском языке, забирали у них документы, отправляли на короткую военную учебу, а затем на войну против Украины.

Адвокаты, представляющие родственников пропавших граждан Перу, заявляют, что по такой схеме с октября 2025 года в Россию могли уехать около 600 перуанцев. По меньшей мере, 13 граждан Перу уже погибли на российско-украинской войне.

Иностранцы в армии РФ: что известно

В Украине в плену находятся граждане 48 стран, воевавших на стороне российской армии. Среди них: Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Непал, Кыргызстан.

По словам генерала Дмитрия Усова, динамика попадания в плен воюющих на стороне РФ иностранцев растет. Усов также добавил, что в настоящее время удалось идентифицировать более 28 тысяч человек, присоединившихся к российской армии воевать против Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Силы обороны взяли в плен гражданина Ирака.

На Волчанском направлении военные 57-й отдельной мотопехотной бригады взяли в плен наемника армии РФ из Кении.

