Россия выбила почти все АЗС вглубь более 100 км от Сум: эксперт оценил ситуацию

Обстрел АЗС / Иллюстративный фото

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Российские войска систематически уничтожают придорожные автозаправочные станции на Сумщине. Поэтому военная и коммунальная техника вынуждена переходить на мобильные пункты заправки.

Об этом в эфире «Утро.LIVE» сообщил политолог Виктор Бобиренко.

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По его словам, на расстоянии более 100 километров от Сум практически все транзитные АЗС, расположенные вдоль дорог, были уничтожены в результате российских ударов.

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«Военных заправляют с мобильных АЗС, просто из бензовозов. Коммунальный транспорт также», — отметил Бобиренко.

Эксперт добавил, что подобная тактика применяется не только в Сумской области. По его словам, оккупанты наносят удары по придорожной инфраструктуре и на других важных транзитных маршрутах, пытаясь усложнить логистику и нарушить транспортное сообщение между крупными городами.

В то же время официального подтверждения приведенных оценок масштабов уничтожения АЗС пока нет.

Напомним, в июне российские войска массированно атаковали топливную инфраструктуру Сумщины. Более того, в Тростянке после удара дронов были уничтожены все автозаправочные станции. В результате атаки пострадали четыре человека. Местные власти заявили, что враг целенаправленно бьет по АЗС, чтобы усложнить логистику и обеспечение горючим. Для обеспечения жителей и критически важных служб горючим власти вместе с владельцами АЗС начали прорабатывать развертывание мобильных автозаправочных станций.

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