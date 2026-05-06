Россия выбрала новые объекты для своих атак: "Флэш" сказал, кому нужно защищаться

Удар по АЗС

Советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов, известный как " Флэш ", предупредил о попытках врага атаковать АЗС на расстоянии 20-25 километров.

По его словам, для таких ударов россияне используют дроны с небольшим зарядом, чтобы беспилотник мог пролететь как можно дальше.

Бескрестнов советует владельцам АЗС в зоне риска усилить защиту объектов. В частности, речь идет о закрытии сетками участков, уязвимых к поражению и возгоранию, а также о защите емкостей с газом.

Отдельно специалист советует закрывать места въезда и выезда на территорию АЗС.

Он пояснил, что во время ударов FPV-дронов на больших расстояниях беспилотник не может опускаться слишком низко и искать слабые места в защите, тогда потеряет радиосвязь.

"Поэтому атака будет происходить сверху вниз. С автонаведением или без него", - отметил Бескрестнов.

Также он обратил внимание специалистов по РЭБ на антенну управления с вертикальной поляризацией и низкой частотой.

Напомним, россияне массированно сегодня обстреляли АЗС в Харькове. Из-за вражеских ударов есть 4 пострадавших.

