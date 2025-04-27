ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
961
Время на прочтение
1 мин

Россия выдвинула условия для "безусловного" перемирия: что сказал Лавров

Россия требует полного прекращения поставок оружия украинской армии.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров. / © Associated Press

Москва согласится на "безусловное" прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований.

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью CBS news, текст которого опубликовали на сайте МИД РФ.

По его словам, Россия требует полного прекращения поставок оружия украинской армии.

"Президент России сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет снова использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - ответил российский министр.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессорка готово искать баланс интересов относительно уступок Украине для заключения мирного соглашения.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie