Россия выдвинула условия для "безусловного" перемирия: что сказал Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров. / © Associated Press

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Москва согласится на "безусловное" прекращение огня в Украине только при соблюдении ряда требований.

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью CBS news, текст которого опубликовали на сайте МИД РФ.

По его словам, Россия требует полного прекращения поставок оружия украинской армии.

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"Президент России сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет снова использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - ответил российский министр.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессорка готово искать баланс интересов относительно уступок Украине для заключения мирного соглашения.