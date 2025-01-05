Россияне переложили морской функционал на авиацию – ВМС Украины

Перевод функционала с кораблей на авиацию свидетельствует о значительных вызовах для российского флота в противодействии действиям ВМС Украины.

Российские военные вынуждены переводить морские функции своих кораблей на вертолеты из-за невозможности эффективного выполнения задач флотом.

Об этом заявил Дмитрий Плетенчук, капитан 3 ранга, спикер ВМС ВС Украины в эфире "Киев24".

"Они (россияне – ред.) эту практику до сих пор используют, ведь история показывает, что до россиян с первого раза никогда не доходит. Я думаю, если эти кейсы будут повторяться, очень на это надеемся, россияне будут вынуждены искать новые способы патрулирования и противодействия нам", – подчеркнул военный.

Военный также подчеркнул, что ситуация может меняться, и сейчас важно наблюдать дальнейшее развитие событий.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщили, что в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8.