Россия вынуждена продавать фрегаты Индии из-за отсутствия украинских двигателей

Россия пыталась возобновить производство аналогичных двигателей на своей территории, привлекая специалистов из Украины, но это не дало результатов.

Россия была вынуждена продать Индии серию новейших фрегатов, поскольку не могла обеспечить их двигателями, которые раньше производились на николаевском заводе "Заря-Машпроект".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как отметил представитель ВМС, еще до 2014 года Россия начала строительство ряда современных фрегатов с уникальными пусковыми шахтами для новейших ракет. Однако после аннексии Крыма и введения санкций поставки двигателей из Украины были прекращены.

"Двигатели для этих фрегатов производили на заводе "Заря-Машпроект" в Николаеве. Оказалось, что без них россияне не могут завершить строительство кораблей", — пояснил Плетенчук.

Россия пыталась возобновить производство аналогичных двигателей на своей территории, привлекая специалистов из Украины, но это не дало результатов. Несмотря на попытки наладить собственное производство, в 2019 году представленные образцы оказались неэффективными.

Из-за невозможности обеспечить функционирование новых кораблей, российский флот отказался от целой серии фрегатов, которые впоследствии продали Индии без двигателей. Как уточнив пресс-секретарь ВМС, Индия затем закупила необходимые двигатели отдельно.

Напомним, что Россия убрала "Калибры" из Черного моря. В настоящее время в Черном море находится лишь один вражеский военный корабль.