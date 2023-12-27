Россия вынужденно прекратила атаки "Калибрамы": спикер ВМС ВСУ назвал причину

На возможность россиян наносить удары "Калибрамы" влияют погодные условия, но это не главная причина.

Россия перестала использовать "Калибры" для атак по украинским городам, поскольку корабли-ракетоносители вынуждены были покинуть оккупированный Крым.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью УНИАН.

"Морские платформы для запуска крылатых дальнобойных ракет типа "Калибр" сейчас в отрыве от своего логистического обеспечения. То есть корабли, в том числе ракетоносители, находятся в Новороссийске. Россияне были вынуждены перебросить их из Севастополя – своей главной военной базы в Черном море, где корабли заряжали "Калибрамы". Сейчас их пребывание в Крыму очень проблематично. В частности, из-за наших дроновых атак”, — подчеркнул он.

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Также, как отметил представитель украинских ВМС, на возможность россиян наносить удары "Калибрамы" влияют погодные условия, в частности штормы в Черном море. Но главной причиной стало то, что благодаря "Нептунам" и "Гарпунам" ВСУ отогнали агрессора к берегам Черного моря у территории РФ.

“Они пытаются рассредоточить свой флот везде, где есть причалы. Однако у них с этим проблема – в Новороссийске "сверхдержава" не смогла построить достаточное количество причалов для своего флота", — заметил Плетенчук.

По его словам, россияне серьезно рассматривают возможность своего базирования в Абхазии, где уже когда-то размещали свои корабли.

Понятно, что они и оттуда могут обстреливать Украину – дальность полета "Калибров" – более тысячи километров. Но из-за того, что мы их отогнали от своего побережья, у них усложнена логистика: загрузить ракеты на корабле в Абхазии, Новороссийске или Туапсе невозможно. Скорее всего, со временем этот вопрос они решат, но противодействовать "Калибрам" мы научились", — подытожил он.

Напомним, российские оккупанты убрали из бухты в Феодосии два корабля через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и находившемуся там десантному кораблю "Новочеркасск".

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