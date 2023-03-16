Россия выпускает фальш-цели во время ракетных обстрелов: как они работают

Пример использования фальш-цели: при поднятии в небо вражеских самолетов якобы фиксируется запуск ракеты, но затем цель исчезает с радаров или не наносит удар.

Россия во время ракетных атак по Украине выпускает так называемые фальш-цели, которые должны спровоцировать работу украинской ПВО и позволить врагу увидеть расположение этих систем.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап объяснил в интервью "РБК-Украина".

Так, он привел пример запуска врагом фальш-целей. Речь идет о ситуации, когда мониторинговые телеграммы-каналы сообщают о поднятии в небо российской авиации. Сначала вроде бы фиксируется запуск ракеты, однако затем цель просто исчезает с радаров или не наносит удар.

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"Были случаи, когда наше командование сообщало после обстрела, что россияне применяли фальш-цель", – заметил эксперт.

Он пояснил, что переносные зенитно-ракетные комплексы реагируют на тепловой след летающего объекта, а именно летят и взрываются в максимальной точке тепла. Именно поэтому в вертолетах и самолетах используют тепловые ловушки. Когда авиасудно заходит во вражескую зону ПВО, то отстреливает позади себя тепловые ловушки. Температура этих ловушек выше, чем у сопла двигателя. В таком случае выпущенная ракета ПВО может отклониться от своего курса и направиться по этой ловушке.

"Если говорить о работе радиолокационных станций, засекание цели идет через фиксацию металлического объекта, отображающего сигнал станции. Чтобы объект отобразился на экране локатора, цель должна иметь необходимую поверхность отображения сигнала и массу. И на этом основывается еще один способ пуска фальш-целей", – объяснял эксперт.

Он сообщил, что на сегодняшний день россияне начали на некоторых ракетах Х-101 устанавливать блоки, которые отстреливаются во время полета ракет и рассыпают облако различных железок. Тогда на экранах украинских локаторов появляется целое облако.

Криволап отметил, что это технология постановки помех. В таком случае выпущенная ракета входит в это облако и маскируется, так как отраженный от ракеты луч становится меньше луча этого облака.

"Еще одна схема пуска фальш-целей — когда россияне выпускают не ракету, а какую-то "болванку" без системы наведения. Были сообщения, что они выпускали ракеты, с которых снимали головки с ядерным боезарядом, а вместо них цепляли "болванку", которая имела тот же центр массы и габариты. Это также может быть фальшь-целью", – рассказал эксперт.

Еще одним вариантом использования фальш-цели является ситуация, когда при запуске ракеты есть электромагнитные импульсы, которые можно засечь, и они свидетельствуют о пуске.

"Это называется "был произведен электронный запуск ракеты". То есть россияне могут имитировать пуск электромагнитными импульсами, при этом физически не выпуская ракеты", – пояснил Криволап.

Он отметил, что при таких маневрах украинские системы ПВО обнаруживают эти импульсы и готовятся к отражению вражеского удара. Россия использует такие фальш-цели, чтобы украинцы максимально включили свои средства ПВО и позволили увидеть, где они расположены.

Напомним, накануне в ОК "Юг" сообщили, что в последнее время захватчики часто используют фальш-цели, чтобы найти ПВО Украины и спровоцировать ее. Однако в настоящее время такая тактика врага неэффективна.

Заметим, в последние дни в Украине участились масштабные воздушные тревоги. Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что тогда в воздух поднимались российские самолеты, пытавшиеся выискивать украинскую линию ПВО. Это врагу нужно для обхода соответствующих систем.

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