Россия выпустила более 30 крылатых ракет по полигону во Львовской области

Россия выпустила более 30 крылатых ракет по полигону во Львовской области

Погибли по меньшей мере 9 человек, 57 травмированы.

Российская армия 13 марта выпустила более 30 крылатых ракет по Яворовскому полигону во Львовской области. Определенное количество сбила украинская противовоздушная оборона.

Об этом во время брифинга сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Удар был осуществлен ракетами. По предварительной информации, в России из Саратова поднялись самолеты, нанесли удар на боевом своем курсе, не залетая на территорию", — сказал он.

Возле полигона расположены населенные пункты, но удар был четко по военному объекту. На данный момент обнаружено около 25 точек поражения, которые уже обследованы военными и ГСЧС.

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