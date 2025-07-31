Россия выпустила новое оружие: что известно о реактивных "Шахедах", которые сложно сбить

Шахеды / © ТСН

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В последние ночные атаки на Киев жители столицы услышали необычный громкий звук в небе. Как впоследствии подтвердили в воздушных силах Украины и Министерстве внутренних дел, это были реактивные дроны-камикадзе — так называемые «реактивные шахеды».

Об этом пишет BBC.

Этот новый тип беспилотников имеет турбореактивный двигатель и развивает скорость более 500 км/ч. Для сравнения: обычный Shahed летит в несколько раз медленнее. Реактивные дроны чрезвычайно маневровые и неосязаемые — на радарах выглядят как крылатые ракеты, а потому украинским ПВО очень тяжело их сбивать.

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По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, речь идет об единичном применении таких аппаратов, однако они уже показали серьезную эффективность.

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что во время атаки 31 июля эти дроны заходили по разным направлениям, а уже через час после удара Россия выпустила ракеты. Реактивные Shahed-238 атаковали не только Киев, но и объекты критической инфраструктуры в других регионах.

Что такое Shahed-238:

Это модернизированная версия иранского дрона-камикадзе, впервые продемонстрированная в ноябре 2023 года. С января 2025 года Россия начала производить свой аналог — «Герань-3», оснащенный турбореактивным двигателем Tolou-10/13.

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Новый дрон способен преодолевать до 2500 км и лететь на высоте до 9 км. Это означает, что его могут сбивать только зенитно-ракетные комплексы или реактивная авиация. Мобильные группы, дроны-перехватчики или легкая авиация бессильны.

Специалисты предупреждают, что для борьбы с подобными дронами нужна полноценная зенитная артиллерия с программируемыми снарядами. Но один такой снаряд стоит больше 1000 евро. К тому же их производство длительное, а количество ограничено.

Военные эксперты отмечают: появление реактивных «шахедов» — это не импровизация, а результат системной работы России по адаптации иранских технологий к своим нуждам. И сейчас Украина должна искать новые способы противодействия еще одной смертоносной угрозе.

Напомним, мобильные огневые группы с крупнокалиберным стрелковым оружием против таких дронов бессильны. Из-за скорости и высоты полета их могут поражать только:

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истребительная авиация,

наземные системы ПВО средней и большой дальности: Iris-T, NASAMS,

зенитная артиллерия с программируемыми боеприпасами.