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Россия выпустила по Днепропетровщине более 10 ракет: погибли 4 человека, еще 19 ранены (фото)

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Россия выпустила по Днепропетровщине более 10 ракет: погибли 4 человека, еще 19 ранены (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

На Днепропетровщине в результате ракетной атаки есть погибшие и серьезные разрушения.

Россия 10 октября выпустила по Днепропетровщине более 10 ракет. Четыре из них сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате российской атаки погибли минимум четыре человека, 19 ранены.

"Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. Бил тогда, когда люди шли на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику", — написал Резниченко.

Он добавил, что на Днепропетровщине есть серьезные разрушения. Все службы работают на местах прилетов.

В одном из районов Кривого Рога пропал свет. Сейчас без электроэнергии осталось более восьми тысяч человек.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, 10 октября российская армия также нанесла ракетный удар по Киеву. По предварительной информации, пять человек погибли, еще 32 ранены. Прилеты были зафиксированы в четырех районах столицы.

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