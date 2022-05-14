Россия выпустила по Днепропетровщине более 140 ракет: сколько людей погибло

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Днепропетровщине более 140 ракет. В результате погибли 17 человек. Повреждены около 300 зданий.
Об этом 13 мая сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Кроме ракет, армия РФ била "Смерчами", "Градами" и "Ураганами" по общинам в Днепропетровской области.
Напомним, утром 14 мая российские оккупанты обстреляли Широковскую общину в Днепропетровской области. В нескольких дворах нашли кассетные боеприпасы.
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