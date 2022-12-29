Россия выпустила по Харькову 13 иранских дронов, а Донецкую область накрыли огнем: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, а также на Полтавщине, Винницкой области, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях .

Черниговская область: в сутки — два обстрела из минометов, Новгород-Северский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений. Ночью без обстрелов.

Сумская область: за прошедшие сутки 70 ударов нанесли российские войска по пяти приграничным громадам области. Подобстрелами были Миропольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Краснопольская, Белопольская громады.

Во всех случаях – без жертв.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Степное, Лежине, Гуляйполе, Малиновка, Степное, Плавные, Камышеваха, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Дорожнянка, Новоандреево, Щербаки, Павловка.

Поступило 28 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Подробная информация о последствиях уточняется.

Харьковская область: вчера поздно вечером Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе. Всего по Харькову было выпущено 13 дронов. 11 из них были сбиты силами нашей ПВО.

Имеются повреждения объектов критической инфраструктуры города. Без жертв и пострадавших. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

Вчера в течение дня российские оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ. В частности, под огнем находились города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная, Ковшаровка и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Также вчера утром враг нанес ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены административные и производственные здания. Ранен один человек.

Минная опасность остается очень высокой. В с. Бугаевка Чугуевского района в лесу подорвались отец 47 лет и его 7-летний сын. Оба госпитализированы с взрывными травмами. Ребенок – в тяжелом состоянии. Состояние отца – среднее.

Днепропетровская область: ночью атаковали дроны-камикадзе и тяжелая артиллерия. Наши защитники уничтожили все 5 "Шахидов", которые россияне направили на область.

Никопольщину враг снова обстрелял из тяжелой артиллерии. Трижды ударил по Никопольскому и Марганецкому громадам. Без жертв.

Повреждены одна многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.

Луганская область: подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Андреевки, Площадки и Краснопоповки.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял Стельмаховку, Площанку, Червонопоповку и Диброву.

Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: поздно вечером — ракетный удар по Кураховому. Разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

На протяжении ночи происходили обстрелы позиций и окраин Торецкой, Марьинской, Северской, Бахмутской громад.

Единичные обстрелы происходили вблизи с.Раздоловка, с.Благодатное. По г.Соледарь — ракетный удар по санаторию. Без жертв.

Напряженная ситуация вблизи с. Бахмутское.

Ночью по Авдеевке – единичные прилеты по старой части города. Информация о пострадавших уточняется. По линии обороны вокруг города продолжались хаотические, единичные прилеты по позициям.

В сутки по области: 1 погибший, 3 раненых.

Херсонщина: российские оккупанты огнем артиллерии продолжают терроризировать жителей населенных пунктов области. Среди них – Республиканец, Казацкое и Львово. Вновь от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки и сам Херсон. Также российские военные обстреливают оккупированный город Олешки.

Из-за вражеских обстрелов села Кизомис пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой. Все доставлены в больницы.

Всего за прошедшие сутки в Херсонской области 1 человек погиб, 9 человек получили ранения, среди них 10-летний ребенок.

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