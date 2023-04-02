Россия выпустила по Херсонщине около 300 снарядов: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки российские захватчики 60 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 290 снарядов из авиации, "Градов" и артиллерии.

Об этом утром 2 апреля сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В частности, Херсон россияне обстреляли шесть раз.

"26 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Один человек погиб, два получили ранения", – отметил Прокудин.

С деоккупированной территории Херсонщины были эвакуированы 94 человека.

За прошедшие сутки войска РФ с использованием управляемых авиационных бомб с Черного моря атаковали Херсонский район, сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Характерное изменение тактики армии РФ наблюдается в том, что с использованием СУ-35 они атакуют прифронтовые территории. Это несколько десятков километров, куда могут доходить такие управляемые авиационные бомбы, которые выпускают из истребителей. Сохраняя истребители, россияне не подпускают их к зоне поражения ПВО и используют бомбы против мирных жителей", — уточнила Гуменюк.

Напомним, Херсон и вся деоккупированная часть области ежедневно из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливает российская армия. Несмотря на все, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. На левобережье Херсона также раздаются взрывы — Силы обороны уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.

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