Россия выпустила по Николаеву ракеты С-300: есть погибшие и масштабные разрушения

В результате российской атаки есть минимум один погибший.

Россия в ночь на 18 октября снова выпустила по Николаеву ракеты С-300. Одна из них попала в двухэтажный дом, он разрушен. Под завалами нашли тело погибшего мужчины.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он отметил, что поисковые работы на месте прилета продолжаются.

"По состоянию на 06:20 в городе возобновлено электроснабжение. Спасибо каждому за оперативную работу", — написал Ким.

Еще одной ракетой россияне уничтожили цветочный рынок. Погибших и пострадавших там нет.

Напомним, вчера, 17 октября, российская армия дронами попала в резервуары с маслом на одном из предприятий Николаева. В результате подсолнечное масло разлилось по улицам города. В каждом из поврежденных резервуаров содержалось около 7,5 тысячи тонн масла.

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