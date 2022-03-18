Россия выпустила по Украине 1080 ракет с начала войны — Пентагон

В США уверены, что у РФ до сих пор нет преимущества в украинском небе.
Министерство обороны США со ссылкой на разведку сообщает, что российские войска запустили более 1080 ракет с начала вторжения в Украину – 24 февраля.
Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 18 марта, высокопоставленный представитель обороны США, сообщает CNN.
Также он прокомментировал ракетные удары, нанесенные в западных областях Украины. В частности, он назвал, что ракетные удары в районе международного аэропорта "Львов" были точными. В то же время чиновник не имел дополнительной информации о том, откуда они наносятся по западной части Украины и сколько ущерба они нанесли на данный момент.
Он также отметил, что несмотря на преимущества в численности воздушных вооружений, РФ до сих пор не имеет преимущества в украинском небе.
Читайте также:
- ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ И КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Звания в армии Украины (ВСУ)
- Кто такие хакеры из Anonymous
- Что такое репарации
- Что такое закрытое небо
- Кто такие вагнеровцы
- Что такое демилитаризация