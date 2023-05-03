Россия выпустила по Украине 26 дронов – в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки

В ночь на 3 мая оккупационные войска запустили по Украине 26 беспилотников Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 21 из них.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Запускали дроны с северного направления – из Брянской области РФ, а также с юга Украины – с восточного побережья Азовского моря.

"Для сбития ударных беспилотников использовали зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг"", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, на Днепропетровщине уничтожены семь дронов, но один повредил администрацию в Днепре.

"В результате попадания возник пожар. Огонь уже потушили. Жители не пострадали. На месте еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются", — рассказали власти города.

Ночная атака дронами: что известно

В ночь на 3 мая в большинстве областей объявили воздушную тревогу. Впоследствии очевидцы сообщали о звуках взрывов в Киеве, Кропивницком, Запорожье и Черкасской области.

По данным Киевской ОВА, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели.

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