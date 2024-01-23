Россия выпустила по Украине 41 ракету: Залужный сообщил, сколько целей уничтожено

Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.
Российские войска в ночь на 23 января нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.
Оккупанты атаковали Украину, выпустив 41 ракету. Речь идет о крылатых, баллистических, авиационных и зенитных управляемых ракетах. Силы ПВО уничтожали 21 вражескую воздушную цель.
Большинство выпущенных по Украине ракет – тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области – в направлении Харьковщины;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области – в направлении Харьковщины и Сумщины;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская области РФ);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область РФ).
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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:
- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
"Важно, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей. Держим небо!" – подчеркнул Залужный.
Напомним, российские захватчики устроили массированную ракетную атаку по Киеву, Харькову и Павлограду на Днепропетровщине. В столице обломки упали в ряде районов: есть разрушения и 18 раненых. В Харькове – "прилеты" по двум домам: есть жертвы и десятки раненых. В Павлограде есть один погибший и один раненый.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета попала в многоэтажку Харькова! Обрушен подъезд! Под завалами ищут людей
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