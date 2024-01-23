Россия выпустила по Украине 41 ракету: Залужный сообщил, сколько целей уничтожено

Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.

Российские войска в ночь на 23 января нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.

Оккупанты атаковали Украину, выпустив 41 ракету. Речь идет о крылатых, баллистических, авиационных и зенитных управляемых ракетах. Силы ПВО уничтожали 21 вражескую воздушную цель.

Большинство выпущенных по Украине ракет – тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области – в направлении Харьковщины;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области – в направлении Харьковщины и Сумщины;

12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская области РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область РФ).

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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:

15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 баллистических ракет "Искандер-М";

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Важно, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей. Держим небо!" – подчеркнул Залужный.

Напомним, российские захватчики устроили массированную ракетную атаку по Киеву, Харькову и Павлограду на Днепропетровщине. В столице обломки упали в ряде районов: есть разрушения и 18 раненых. В Харькове – "прилеты" по двум домам: есть жертвы и десятки раненых. В Павлограде есть один погибший и один раненый.

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