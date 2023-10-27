Россия выпустила по Украине "Искандер-М" и шесть дронов: как отработала ПВО

Российские захватчики этой ночью устроили очередную воздушную атаку по южным областям Украины, применив ударные дроны. По враждебным целям работала ПВО ВСУ.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 27 октября 2023 года противник атаковал из района Приморско-Ахтарск, применив шесть ударных БпЛА типа "Shahed" в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено пять "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила о ночной атаке. По ее словам, произошло попадание в объект инфраструктуры. Там возник пожар, но обошлось без жертв и пострадавших.

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