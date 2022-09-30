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Россия выпустила по Запорожью 16 ракет из ЗРК "С-300"

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Россия выпустила по Запорожью 16 ракет из ЗРК "С-300"

Фото из открытых источников

Оккупанты выпустили ракеты по колонне гражданских авто украинцев, следовавших за родственниками на временно оккупированную территорию.

Российская армия утром 30 сентября выпустила по Запорожью не менее 16 ракет с применением зенитного ракетного комплекса "С-300".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что четыре ракетных удара РФ нанесла в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины.

"Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", — написал Тимошенко.

Напомним, в результате ракетного удара по колонне гражданских авто в Запорожье погибли минимум 23 человека, еще 28 ранены. Все жертвы – гражданские.

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