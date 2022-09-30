Россия выпустила по Запорожью 16 ракет из ЗРК "С-300"

Оккупанты выпустили ракеты по колонне гражданских авто украинцев, следовавших за родственниками на временно оккупированную территорию.

Российская армия утром 30 сентября выпустила по Запорожью не менее 16 ракет с применением зенитного ракетного комплекса "С-300".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что четыре ракетных удара РФ нанесла в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины.

"Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", — написал Тимошенко.

Напомним, в результате ракетного удара по колонне гражданских авто в Запорожье погибли минимум 23 человека, еще 28 ранены. Все жертвы – гражданские.

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