Россия выпустила почти сотню "Шахедов" и ракеты по Украине: где гремели взрывы

В ночь на 3 ноября Россия атаковали мирные украинские города.

О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.

Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 3 ноября, снова атаковала Киев "Шахедами".

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