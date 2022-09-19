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Россия выпустила ракету "Искандер" по Южноукраинской АЭС: в ВСУ рассказали о последствиях обстрела

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Россия выпустила ракету "Искандер" по Южноукраинской АЭС: в ВСУ рассказали о последствиях обстрела

Фото: Associated Press

Российские оккупанты в ночь на 19 сентября запустили ракету по Южноукраинской АЭС.

Это — ракета типа "Искандер", которая попала ориентировочно в 300 метрах от ядерного реактора.

Об этом сообщает ОК "Юг".

После полуночи по Южноукраинской АЭС была направлена ракета, предварительно "Искандер", попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов.

"Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи. Сейчас все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала нет", - сообщили в ОК "Юг".

Напомним, "Энергоатом" сообщил о последствиях прилета на Южноукраинскую АЭС.

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