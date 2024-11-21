Россия выпустила ракеты: по всей стране воздушная тревога, раздаются взрывы

В некоторых регионах уже гремят взрывы.

По всей Украине 21 ноября объявлена воздушная тревога.Военные сообщили об угрозе баллистики, но впоследствии уточнили, что взлетел МиГ-31К и самолеты Ту-95.

Россияне выпустили ракеты, курс на Киевщину, сообщили в четверг утром Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Около 6.30 первые ракеты вошли в воздушное пространство нашей страны.

"Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный. Еще крылатые ракеты тем же курсом. Ракеты изменили курс в направлении Киевщины. Угроза применения баллистического вооружения, области, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

В 6:31 крылатые ракеты с севера через Черниговскую область вошли в воздушное пространство страны, курс южный.

Взрывы уже прогремели в Полтавской области и Днепре.

Тем временем в Житомирской, Николаевской и Сумской областях применены аварийные обесточения.

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