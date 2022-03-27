Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по Украине

Из не менее 70 выпущенных Россией ракет долетели всего восемь. Остальные были уничтожены в небе украинской ПВО.

За сутки 26 марта Россия выпустила рекордное сиюминутное количество ракет по территории Украины. В свою очередь ВСУ также поставили рекорд по сбитию российских ракет.

Об этом говорится в материале The Insider.

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По данным СМИ, 52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и по меньшей мере 18 – с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает 340 млн. долларов прямых производственных затрат в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полмиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота.

Отмечается, ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из не менее 70 выпущенных Россией ракет долетели всего восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, расположенной в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.

Заметим, в субботу, 26 марта, западные области Украины подверглись массированным ракетным обстрелам РФ. В частности, Россия выпустила ракеты по Ровенской, Волынской, Львовской областях.

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